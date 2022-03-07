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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyleklere özel platform

İHA

Leyleklere özel platform

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Trakya Bölgesinde enerji nakil hatlarına kurduğu özel platform ile hem leyleklerin akıma kapılarak ölmesini engelliyor, hem de enerji arzının kesintiye uğramasının önüne geçiyor.
Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermek için çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, faaliyet alanında iş yapış şekillerini ve süreçlerini kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirmeye özen gösteriyor.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının yanı sıra, doğal yaşamın korunması adına da çalışmalar yürüten TREDAŞ, leylek popülasyonunun korunması amacıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yapıyor.
Ortak çalışma kapsamında, son 2 ay içinde Tekirdağ’da 13, Edirne’de 15 ve Kırklareli’nde 12 olmak üzere toplam 40 adet özel leylek yuva platformu yerleştirildi.
Yuvaların konulduğu bölgeler, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi, Edirne’nin Havsa, Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile Kırklareli’nin Koyunbaba, Üsküpdere ve Ulukonak köylerini kapsıyor.
Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine platform koyma çalışmalarının önümüzdeki günlerde süreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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