'Dur' ihtarına uymayıp kaçtıkları otomobilden uyuşturucu çıktı



Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, başka bir araca çarptı. Otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Otomobili takibe alan polis, ilçe girişinde 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ihtara uymayıp kaçarken, polis ekipleri de takibe başladı. Takviye ekiplerin de katıldığı takip sırasında otomobil başka bir araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin, skunk ve bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar Taygun Arslan ile Kerim Tüfenk, çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, H.B. ise serbest bırakıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-03-07 12:54:23



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