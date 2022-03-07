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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'

İHA

Tekirdağ’da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'

Tekirdağ’da 221 bin 560 kişi ile eş zamanlı deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
0107 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Süleymanpaşa ilçesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Deprem anı ve tahliye tatbikatına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AFAD İl Müdürü Recep Erol ve diğer kurum müdürleri katıldı.
AFAD, UMKE, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği AKUT ekiplerinin katıldığı deprem anı tahliye tatbikatında senaryo gereği deprem anında öğrencilerin ders esnasında nasıl hareket edecekleri ortaya kondu.
Deprem anında sınıflarında yapılan uyarı ile öğrenciler ÇökKapanTutun hareketini yaptılar. Pencerelerden, raf, dolap veya benzeri ağır ve sabitlenmemiş eşyalardan uzak sıranın yanında “Çök”, özellikle sırtları pencerelere dönük bir şekilde “Kapanarak” bir elle baş ve enseyi koruyarak, tehlike sona erene kadar sıranın ayaklarına “Tutunarak” kendilerini korudu. İkinci uyarı ile öğrenciler ve öğretmenler, okul afet ve acil durum planında belirlenmiş olan tahliye güzergahında, öncelik ve sınıf sırasına göre tek sıra halinde, Acil çıkış (yangın) merdivenleri ve merdivenlerin duvara yakın olan taraftan başın üstüne kitap veya ellerle koruyarak dışarıya çıktılar.
Tatbikatın ardından Vali Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada, Tekirdağ’da 604 okul, 200 bin 396 öğrenci, 11 bin 707 öğretmen, 3 bin 417çalışan, 6 bin 40 acil ekipler ve STK’lar toplam 221 bin 560 kişi ile bu tatbikatı eş zamanlı icra ettiklerini bildirdi.
Tatbikatta AFAD ve UMKE’nin afetlerde kullandığı araç ve gereçler sergilenirken, katılımcılar AFAD, UMKE, İtfaiye’nin stantlarını gezdi ve kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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