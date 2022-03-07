Tekirdağlı ikiz kardeşlerden 2 gümüş madalya İkiz kardeşler ülkemizi Bulgaristan'da temsil etti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Sofya Open Tekvando Şampiyonası'nda mücadele Malkara Tekvando Spor Kulübü sporcuları ülkeye 2 gümüş madalya kazandırdı.

Binden fazla sporcunun katıldığı turnuvada 44 kilogram genç bayanlar kategorisinde tatamiye çıkan Serya Naz Özdemir ikinci, 42 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan ikiz kardeşi Sahra Nur Özdemir de ikinci olarak tamamladılar.

Antrenörleri Gökhan Fındık yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir organizasyonu geride bıraktık. Bu turnuva bizim için puan açısından çok önemliydi. Dünya tekvando sporcu sıralaması için önemli puan kazandık. Şu an sporcumuz Sahra Nur Özdemir dünya sıralamasında 9. sırada, hedefimiz 1. sıraya yükselmek" dedi.

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