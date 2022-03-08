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Lavanta tarlasında başlayan ‘başarı’ hikayesi “Kadın isterse her şeyi başarır”

İHA

Lavanta tarlasında başlayan ‘başarı’ hikayesi “Kadın isterse her şeyi başarır”

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde çiftçilik yapan 2 çocuk annesi Ayşe Avcı, hem fabrikada çalışıyor hem de tarımla uğraşıyor. Lavanta üretimiyle başladığı serüveninde eticaretle devam eden Avcı, fabrikadan arta kalan zamanlarında tarlada çiftçilik yapıyor.
Çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Avcı, hayatının büyük bir bölümünün tarlada geçtiğini belirtti. Aynı zamanda bir fabrikada çalışan Avcı, evden fabrikaya, fabrikadan tarlaya gelerek mücadelesini hiç bırakmadı. Bir kadının istediği takdirde her şeyi başarabileceğini belirten Avcı; “Bu konuda en büyük destekçim ailem oldu. Çalışmaktan hiç korkmadım. Gün içerisinde çalıştığım iş yerinden arta kalan zamanlarda burada ekin ekip biçmekle uğraşıyoruz” dedi.

“Herkes gibi benim de bir hayalim vardı”
Bu yıl lavantaların daha da gelişeceğini belirten Avcı, “Tarlanın üstüne giydiği mor gelinliği gördükçe heyecanım daha da artıyor. Geçtiğimiz yıl aldığımız ürünlerle ETicaret üzerinden doğal ürünlerimizin satışına başladık. Kolonyadan lavanta yağına, sabundan parfüme kadar her türlü kozmetik ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz” dedi. Lavanta bahçesinin çocukluktan itibaren hayali olduğuna vurgu yapan Avcı; “Çalıştığım zamanlarda da bu hayalimden hiç vazgeçmedim. Pandemi döneminde tarlada geçirdiğim vakitlerde hep bu hayalim üzerine çalıştım ve ilk ekimi de 2020 yılında gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ilk ürünlerimizi de aldık. Bundan sonrası artık daha kolay. Güzel bir iş başardık. İnşallah daha güzel olacak. Burada farklı çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Beni ilk başta yargılayanlar, şimdi ’Evet başardın’ diyorlar. Bununla ilgili de tebrikleri alıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Dünyaya açılmak istiyor”
Bu yıl ETicarete yatırım yaptıklarını ifade eden Avcı, “Ürünlerimizi, yerli üretimlerimizi dünya görsün istiyorum. Marka oluşturma çalışmalarımız da tamamlandı. ‘Ametist’ markası ile sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünleri ile dünyaya açılmak istiyoruz. İnanan kadın, her şeyi başarır. Biz de çıktığımız bu yolda güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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