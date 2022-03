Kadınlar Günü, girişimci kadınlarla kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Kadın Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi. Kadınlar Günü’nün kutlandığı programda aynı zamanda girişimci kadınlara nasıl destek olunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyaz Konak’ta düzenlenen programa Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil, Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Yeşil Sarıtaş, Kadın Girişimciler İl İcra Komitesi üyesi Nazan Çoban, kurul üyeleri ve şehit anneleri katılım sağladı. Şehir dışında olduğu için programa katılamayan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, kurul üyelerine gönderdiği gül ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.



“İyi ki varız”

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇTSO Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil, kadınların toplum içerisindeki önemine değinerek, “Bizler, dünyanın en güçlü insanlarıyız. Onca zorluğa rağmen kendi ayakları üstünde durabilen kadınlarız. Bunun yanında da bastırılan, şiddete uğrayan, hatta öldürülen kadınların da sesi olmalıyız. Kadına şiddetin sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil her gün, her an karşısındayız. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmeli ve onların ezilmeyen, çağdaş birer insan olması için de çaba göstermeliyiz. Kadınların özgürce yaşayacağı bir dünya için çalışmalıyız. Bizler iyi ki varız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

ÇTSO Meclis Başkan Yardımcısı Yeşil, “Başkanımız da aramızda olmayı çok istedi fakat şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Hepinize selamlarını iletti” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlikte birçok zorluğa göğüs gererek kendi ayakları üstünde duran kadın girişimcilere nasıl faydalı olunabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunan kurul üyeleri, en kısa sürede bu konuda çalışmalara da başlayacaklarını belirtti.

