Çorlu'da kovalamaca sonrası yakalanan araçtan 180 bin makaron çıktı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 500 metre kaçabildi. Araçta yapılan aramada 180 bin adet makaron ele geçirildi.



Hıdırağa Mahallesi Mermerciler mevkiinde denetimlerde bulunan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 'dur' ikazı yapılan bir araç, durmayarak kaçtı. Devriye ekiplerinin peşine düştüğü hafif ticari araç, 500 metre süren kovalamaca sonrası Hıdırağa Mahallesi Kiremithane 1. Sokak’ta yakalandı. Yapılan aramada aracın arka kısmında karton kolilerde 180 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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