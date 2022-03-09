Ukraynalı gelin, Tekirdağ'da ülkesine yardım topluyor



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da yaşayan Ukrayna asıllı Mayya Bakkal, Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü ülkesindeki kadın ve çocuklar için yardım kampanyası düzenledi. Mayya Bakkal "Ukrayna Konsolosluğu'na bu yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Savaşın biteceğini umuyoruz, her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz" dedi.

Ukrayna'dan yaklaşık 20 yıl önce Tekirdağ'a gelerek evlenen ve Türk vatandaşlığına geçen Mayya Bakkal, Rusya'nın ülkesine sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle savaşta mağdur olan kadın ve çocuklar için yardım kampanyası düzenledi. Tekirdağ'da yaşayan aralarında Ukrayna, Rus, Moldova, Polonyalı yabancı uyruklu gelinler ile irtibata geçen Bakkal, "Tekirdağ'da butik işletiyorum. Bizim yaklaşık olarak 100 kişilik yabancı gelin grubumuz var. Grubumuzda Ukraynalı da var, Rus hanımlar da var, Beyaz Rusyalı var, Moldovalı hanımlar var, Polonyalı hanımlar var. Hepimiz haberleri izleyince yardım toplamaya karar verdik. Özellik hamile kadınlar için, çocuklu hanımlar için, bebekler için mamalar, giyimler, sıcak eşyalar, ayakkabılar, paltolar ne toplayabiliyorsak, şu anda bu soğukta kar döneminde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'TÜM TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Mayya Baykal, çok insanın kendisini arayarak yardımcı olmak istediğini belirterek, "Ve gerçekten geliyorlar ve çok destek oluyorlar. O yüzden ayın 12'sinde artık İstanbul'daki Ukrayna Konsolosluğu'na bu yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Savaşın biteceğini umuyoruz, her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz. Çünkü yaklaşık olarak iki haftadır uykumuz yok. Ağlamaktan gözlerimiz renk kaybetti. Tüm Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm siyasi partilere destek verdikleri için teşekkür ediyorum, Tekirdağ halkına ve hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. Bakkal, kendisinin akraba ve yakınlarının Ukrayna'da bulunduğunu ifade ederek, kendilerinden haber alamadığını söyledi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-09 16:00:49



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