Kesintisiz enerji için ekipler 24 saat sahada

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Trakya bölgesinde 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan 3 ilde yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle, ağır hava koşullarından kaynaklı bölgede kesinti yaşanmaması için teknolojik uygulamaları ve 7 gün 24 saat çalışan arıza ekiplerini etkin şekilde organize etti. Saha ve ekip koordinasyonunu tamamlayan ekipler, Operasyon Merkezindeki Hava Durumu Modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip ediyor. Böylece vardiyada çalışan personel sayısı arttırılarak, meydana gelebilecek kesintilerin en kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor.

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