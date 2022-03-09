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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesintisiz enerji için ekipler 24 saat sahada

İHA

Kesintisiz enerji için ekipler 24 saat sahada

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Trakya bölgesinde 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan 3 ilde yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
TREDAŞ, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle, ağır hava koşullarından kaynaklı bölgede kesinti yaşanmaması için teknolojik uygulamaları ve 7 gün 24 saat çalışan arıza ekiplerini etkin şekilde organize etti. Saha ve ekip koordinasyonunu tamamlayan ekipler, Operasyon Merkezindeki Hava Durumu Modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip ediyor. Böylece vardiyada çalışan personel sayısı arttırılarak, meydana gelebilecek kesintilerin en kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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