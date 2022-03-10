Tekirdağ'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYARŞenol AKSOY/ TEKİRDAĞ, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı, 10 santimi geçti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından bu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı, 10 santimi aştı. Sabah yoğun kar yağışı ve tipiye yakalananlar, zor anlar yaşadı. Sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri de belirli noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesinde kaymakamlık tarafından okullarda eğitime bugün ara verildi.(DHA

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Şenol AKSOY

2022-03-10 10:27:13



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