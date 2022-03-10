Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (2)

2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da, Saray'ın ardından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de eğitim-öğretime ara verildi. Kapaklı'da bugün, Çerkezköy'de ise bugün ve yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Çerkezköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den aldığımız son verilerin değerlendirilmesi sonucu bugün öğleden sonra ve yarın 11.03. 2022 tarihinde cuma günü ilçemiz genelindeki bütün okullarımızda 1 buçuk gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA
2022-03-10 10:56:39
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