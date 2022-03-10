Tekirdağ'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Tekirdağ'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi.

İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'da vurdu. Sabah erken saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Tekirdağ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçesinde de etkili oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi. Saray ilçesinde ise bugün eğitimi ara verildiği açıklandı.

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