495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli yapıldı Dünyada ve Türkiye'de yapılan sayılı işlemlerden birisi

Tekirdağ’da, beş buçuk aylıkken doğan ve akciğerleri daha tam oluşmayan 495 gramlık prematüre bebeğe kök hücre nakli gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, daha organları gelişemeden, 23'üncü gebelik haftasında hayata çok erken 'merhaba' diyen, doğum ağırlığı 495 gram olan, ileri prematüre bebek olarak dünyaya gelen Yavuz Selim Cihan’a gerekli tetkikler yapıldı. Tedavi altına alınan Yavuz bebeğe, Neonatoloji Bilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Doktor Mustafa Törehan Aslan tarafından akciğerlerinin daha iyi gelişebilmesi ve kronik akciğer hastalığının olmaması için kök mezenkimal kök hücre nakli yapıldı. Umbilikal kord yani göbek bağı kaynaklı mezenkimal kök hücreler, doğum sonrası 3. haftasında minik hastanın akciğerlerine başarılı bir şekilde nakledildikten sonra Yavuz bebek kuvözde takibe alındı.



"Dünyada sayılı nakillerden birisi"

Nakli gerçekleştiren doktorlar, şu anda yaşama tutunan minik bebek için yapılan bu kök hücre tedavisinin, dünyada ve Türkiye'de çok az sayıdaki bebeğe yapılabildiğini ifade ettiler. Tekirdağ’da 495 gramlık erken doğan bebeğe yapılan kök hücre nakli, bu kadar küçük bebeğe yapılan sayılı nakillerden biri oldu. Konu ile ilgili konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, “Hepinizin bildiği gibi tıp bilimi, artık genetik ve kök hücre üzerinde gelişmelere açık bir şekilde çalışmakta. Hastalıkların tedavisinde, araştırmasında kök hücre önemli yer kat etmektedir. Biz de yeni doğan prematüre 495 gram bir bebeğimize göbek mezenkimal hücrelerinden kök hücre hazırlayarak, kök hücre naklinde bulunduk. Hastamızın genel durumu iyi. Dünyadaki tıp gelişimlerine ayak uydurduğumuz için çok mutluyuz. Bu işlemi gerçekleştiren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık”

Neonatoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanı Doktor Mustafa Törehan Aslan ise yaptığı açıklamada, “Hastanemizde yeni doğan çok riskli bebekleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Özellikle dünyadaki son gelişmelerle birlikte mezenkimal kök hücre tedavileri gerçekten umut olmaya devam ediyor. Aslında hem ülkemizde hem de dünyada çok sınırlı sayıda uygulanan bir yöntem. Bu tedavi yöntemini çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık. 23. gebelik haftasında 5 buçuk aylık iken erken doğum nedeniyle dünyaya gelen 495 gram ağırlığındaki bebeğimize akciğer gelişimini daha iyi sağlamak için mezenkimal kök hücre naklini başarılı bir şekilde naklettik. Tabi bundan sonraki süre çok daha önemli olacak. Daha sonrasında ise kök hücreye verecek yanıtla birlikte akciğer gelişiminin çok daha olumlu bir şekilde başarıya ulaşmasını hep birlikte çok yakından izleyeceğiz inşallah. Tedavi, zaten dünyada daha çok yeni bir uygulama. Aslında daha büyük ve erişkin çocuklara nispeten yapılabiliyor, ama bu kadar küçük bebeklere gerçekten dünyada çok az sayıda Türkiye’de uygulamalar var” diye konuştu.

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