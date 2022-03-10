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5,5 aylık doğan Yavuz Selim bebeğe kök hücre tedavisi

DHA

5,5 aylık doğan Yavuz Selim bebeğe kök hücre tedavisi


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulaması Hastanesi'nde 5,5 aylık olarak dünyaya gelen Yavuz Selim Cihan, akciğer gelişimini sağlıklı tamamlayabilmesi için yapılan kök hücre nakliyle hayata tutundu. NKÜ Yenidoğan Ana Bilim Dalı Uzman Doktoru Mustafa Törehan Aslan, "Tedavi, dünyada çok yeni bir uygulama. Aslında daha büyük ve erişkin çocuklara nispeten yapılabiliyor ama bu kadar küçük bebeklere dünyada çok az sayıda uygulamalar var" dedi.
Tekirdağ'da 5,5 aylıkken 495 gram olarak dünyaya gelen Yavuz Selim Cihan bebeğe, vücudunun akciğer oluşumunu tamamlayamaması nedeniyle mezenkimal kök hücre nakli işlemi yapılmasına karar verildi. Önceki gün nakil işlemi gerçekleştirilen Yavuz Selim bebeğin operasyonu tamamlandı, kuvözde tedaviye alındı. Kök hücre tedavisinin dünyada çok az sayıda bebeğe yapılabildiğini söyleyen NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik etti.
GÖBEKTEN KÖK HÜCRE 
Hastalıkların tedavisinde kök hücrenin çok önemli yeri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gültekin, "Hepinizin bildiği gibi tıp bilimi, artık genetik ve kök hücre üzerinde gelişmelere açık bir şekilde çalışmakta. Hastalıkların tedavisinde, araştırmasında kök hücre önemli yer etmektedir. Biz de yenidoğan prematüre 495 gram bir bebeğimize göbek mezenkimal hücrelerinden kök hücre hazırlayarak, kök hücre naklinde bulunduk. Hastamızın genel durumu iyi. Dünyadaki tıp gelişimlerine ayak uydurduğumuz için çok mutluyuz. Bu işlemi gerçekleştiren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
'DÜNYADA UYGULANAN AZ SAYIDA İŞLEMLERDEN'
Yenidoğan Ana Bilim Dalı Yan Dal Uzmanı Doktor Mustafa Törehan Aslan da dünyadaki son gelişmelerle kök hücre tedavilerinin umut olmaya devam ettiğini belirterek, "Aslında hem ülkemizde hem de dünyada çok sınırlı sayıda uygulanan bir yöntem. Bu tedavi yöntemini çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık. 23'üncü gebelik haftasında 5,5 aylıkken erken doğum nedeniyle dünyaya gelen 495 gram ağırlığındaki bebeğimize akciğer gelişimini daha iyi sağlamak için mezenkimal kök hücre naklini başarılı bir şekilde naklettik. Tabi bundan sonraki süreç çok daha önemli olacak. Daha sonrasında ise kök hücreye verecek yanıtla birlikte akciğer gelişiminin çok daha olumlu bir şekilde başarıya ulaşmasını hep birlikte çok yakından izleyeceğiz inşallah. Tedavi, zaten dünyada daha çok yeni bir uygulama. Aslında daha büyük ve erişkin çocuklara nispeten yapılabiliyor ama bu kadar küçük bebeklere gerçekten dünyada çok az sayıda Türkiye´de uygulamalar var" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-03-10 13:10:44

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