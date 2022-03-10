Otomobilde Roma dönemine ait 350 tarihi eser ele geçirildi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada Roma dönemine ait 350 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Dedektör ile araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 322 sikke, 28 yüzük, haç ve obje olmak üzere toplam 350 eser ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-10 14:56:45



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