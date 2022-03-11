Tekirdağ'da cep telefonu ve kasadan para hırsızlığı kamerada

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, 3 hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı. İş yerindeki cep telefonu ve kasadan para hırsızlığı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Süleymanpaşa'da ev, iş yeri ve motosiklet olmak üzere 3 ayrı hırsızlık olayının üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, Yavuz Mahallesi'nde iş yerinden cep telefonu ve kasadan para çalınması şüphelisinin U.B. olduğu belirlendi. U.B.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan ekipler tarafından Karadeniz ve Aydoğdu Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı şüphelisinin B.D. ve Ertuğrul Mahallesi'nde girdiği evin sahibine bıçak çekip 2 yüzük, 300 lira, cep telefonu ve giyim eşyası çalan şüphelinin de H.O. olduğu tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonlarla 3 hırsızlığının şüphelileri U.B., B.D. ve H.O.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-03-11 14:49:43
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