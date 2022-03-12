Tekirdağ'da orman yangını

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.



Yangın, ilçeye bağlı kırsal mahallede bulunan Yeniköy mevkiinde bulunan ormanda meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orman yangınına müdahale ederek, söndürme çalışması yaptı. Ormanda çıkan yangın adeta geceyi gündüze çevirdi. 2 saat süren zorlu çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Bölgede yapılan incelemede 2 dönüm ormanlık alanın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış sebebine yönelik inceleme başlatıldı.

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