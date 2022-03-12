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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da orman yangını

İHA

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal mahallede bulunan Yeniköy mevkiinde bulunan ormanda meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orman yangınına müdahale ederek, söndürme çalışması yaptı. Ormanda çıkan yangın adeta geceyi gündüze çevirdi. 2 saat süren zorlu çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Bölgede yapılan incelemede 2 dönüm ormanlık alanın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış sebebine yönelik inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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