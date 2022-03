Çalınan köpeklerine 3 gündür ağlıyorlar

Tekirdağ Çorlu’da anne ve iki çocuğu çalınan köpeklerine 3 gündür ağlıyor.

Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 2. Sokak’ta ikamet eden Aytaç ve Leyla Gençaslan çiftinin köpeği çalındı. Çok sevdikleri ve her yerde aradıkları Shih tzu ırkı Genco adını verdikleri köpeğinden 3 gündür haber alamayan Leyla Gençaslan ve iki çocuğu çok üzgün. Gözü gibi baktıkları köpeğine hasret kalan çocukları Yunus Emre ve Hasret, evde hüngür hüngür ağlıyor.



“Azcık vicdanın varsa getirip teslim et”

Genco’nun evin neşe kaynağı olduğunu ifade eden Leyla Gençaslan, “Köpeğimiz kim tarafından çalındı bilmiyorum ama evde hepimiz çok üzgünüz. Çocuklarım çok ağlıyor. Genco’muz evimize neşe katıyordu. Bizim ailemizin bir parçası, canımız ciğerimizdi. Buradan çalan kişiye sesleniyorum: Ne olur azcık vicdanın varsa köpeğimizi getirip teslim et. Şikayetçi de olmayız gerekirse para bile veririz. Can parçamız Genco’yu kaybetmek istemiyoruz. Lütfen gören vatandaşların da bize ulaşmasını istiyoruz. Eğer köpeğimizi satın alan varsa da bize teslim etsin. Yazık günah bu çocuklara, kaç gündür ağlıyorlar” diye konuştu.



“Köpeğimle beraber uyuyordum”

Leyla Gençaslan’ın küçük oğlu Yunus Emre de, “Kaç gündür Genco için ağlıyorum. Ne olur köpeğimi geri getirsinler. Onu çok seviyorum, onunla beraber uyuyordum. Onu gezdiriyordum. Lütfen köpeğim bulunsun” diye konuştu.

Köpek sahibi Aytaç Gençaslan, köpeğinin bulunması yada görülmesi halinde kendilerine ya da yetkili birimlere bildirilmesini istedi.

