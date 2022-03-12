Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara ilçe girişi yeni otogar kavşağında meydana geldi. Keşan istikametinden gelen 59 DP 941 plakalı araç sürücüsü S.K. yeni otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 59 LC 339 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otomobilde bulunan E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan araç trafiği, yoldan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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