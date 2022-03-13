AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Çorlu’da Yıldırım: “Ekin kardeşim ekebildiğiniz kadar ekin” “Girdiler yüksek diye düşünmeyin devletiniz yanınızda” “Bizim derdimiz meşhur olmak değil, bizim derdimiz canımızı yakan bu ateşin söndürülmesi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Çorlu’da Yıldırım: “Ekin kardeşim ekebildiğiniz kadar ekin” “Girdiler yüksek diye düşünmeyin devletiniz yanınızda” “Bizim derdimiz meşhur olmak değil, bizim derdimiz canımızı yakan bu ateşin söndürülmesi”

İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Çorlu’da Yıldırım: “Ekin kardeşim ekebildiğiniz kadar ekin” “Girdiler yüksek diye düşünmeyin devletiniz yanınızda” “Bizim derdimiz meşhur olmak değil, bizim derdimiz canımızı yakan bu ateşin söndürülmesi”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı’nca Çorlu’da düzenlenen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş konusunda yaptığı değerlendirmede, “Ukrayna ve Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini herkes görüyor. Avrupalılar çılgına dönmüş. Bu süreçte Türkiye sürece aracılık ediyor. Avrupa Birliği nerede diye. Bizim derdimiz meşhur olmak değil bizim derdimiz canımızı yakan bu ateşin söndürülmesi. Ateşe en yakın biziz. Savaşın doğurduğu sorunları en iyi biz biliriz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de meydana gelen iç karışıklıkların, savaşların, bedelinin sadece orada yaşayanlara olmadığını biliyoruz. Bu savaşlar terörün de filizlendiği bölgeler haline geliyor. Bir yerde otorite kaybolursa orada istikrar olmaz, kardeşlik olmaz, gelişme olmaz. Bunun acı sonuçlarını 40 yıldır yaşayan bir ülkeyiz” dedi.
Türkiye'de 100 yıldır konuşulan ama yapılamayan projeleri son 20 yılda tek tek hayata geçirdiklerinin altını çizen Binali Yıldırım, “Bunun arakasındaki en büyük güç güven, istikrar, güçlü liderlik ve milletin kayıtsız şartsız desteğidir” diye konuştu.
Konuşmasının bir bölümünde Tekirdağ’a yapılan yatırımlarla ilgili olarak da bilgiler veren Binali Yıldırım, "Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeler arasına Türkiye'yi sokmak. Buna çok yakınız. Ama bunun için bir şeye ihtiyacımız var. Çok uyanık olacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü, terör örgütlerine, onlara empati yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu acı tecrübelerin bize büyük maliyeti olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Ülkemizin bir daha bu kaosa, bu karanlığa, bu istikrarsızlığa dönmesine izin vermeyeceğiz Bunu da birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.
Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh’ prensibi bizim gelecekte de şiarımız olacak. Savaşmak kolay. Savaşınca, savaşı kazanan kimse var mı? Bu savaştan Ukrayna Rusya savaşından bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz? Kan var, gözyaşı var, hüsran var. Buradan bir şey çıkmaz. Düşünün Rusya'nın bütün ekonomisi altüst oldu. Bütün düzeni altüst oldu. Ukrayna'nın keza aynı. Bizim bütün bölge, bütün insanlık bedelini ödüyor” dedi.
"Türkiye Türkiye'den ibaret değil arkadaşlar" diyen Yıldırım, “Türkiye'nin gözünün içine bakan, kulağını dikmiş 2 milyar insan var etrafımızda. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'daki insanların gözü kulağı Türkiye'de bu kadar büyük bir umut bağlamışlar. O halde bizim sağlam durmamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun moralimizi bozmadan daima ileri gitmeliyiz. İçeride birbirimizle uğraşarak enerjimizi tüketmeyeceğiz. Daima ileri inşallah birlikte başaracağız” diye konuştu.
Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugünün savaşları geleceğin savaşları hiç olmasın istiyoruz ama olursa bunlar bilgi ve teknoloji ile olacak. Bilgiye sahip olan her şeye sahip olur. Şu anda bilgi ekonomisine geçtik. Bu değişimi sizler iyi okuyun. Bilgi ekonomisinde daha az alın teri daha çok akıl teri var. Sermaye, para hepsi akılda. Bilgi orada üretiliyor. Bilgi orada güce dönüştürülüyor, kaynağa dönüştürülüyor ve sonunda da refah beraberinde geliyor. Dünyanın 150 yıllık şirketleri bugün büyüklük bakımından ilk 10’da yer almıyor. 30 yıllık geçmişi olan sosyal platform şirketleri, bilişim şirketleri liste başında. 350 400 milyar ciroyla. Değişimi ıskalamamamız lazım. Mutlaka bilişime, teknolojiye katma değeri yüksek ürünlere daha çok kafa yormamız lazım. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bugün ilkokulda okuyan çocuklar üniversite bitirdikleri zaman, duydukları, gördükleri mesleklerin yüzde 65’i yok olacak. Bazıları işini kaybedecek ama daha fazla yeni mesleklerde iş sahibi olacaklar. Bu yeni mesleklere bizim sanayicilerimiz, KOBİ’lerimiz, hazır olmazsa ne yapacak. Onun için bilgi ekonomisinin yani sanayi 4.0’ın gereğini yapmak için şimdiden hiç zaman kaybetmeden başlamak lazım.”
Konuşmasının bir bölümünde çiftçilere de seslenen Yıldırım, “Tarımla uğraşıyorsunuz, tarımda da verim artışı teknolojiyi kullanmak birinci önceliğimiz olmalı. Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin. Devletiniz yanınızda. Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da gereğini yapacak. Tereddüde düşmeyin, Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak. Çünkü küresel gıda problemi kapımızı çalıyor. Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna, Rusya yok. Yüzde 60’ını üretiyor. Pekiyi bu nasıl karşılanacak. Bizim bile bir kısım oradan aldığımız bazı ürünlerde bağımlılığımız var. Memleketimiz mümbit bir memleket. Kar yılı var yılı. Elhamdülillah bu sene bereket de var, bolluk da var. Onun için bu seneyi iyi değerlendirelim, ekelim. Sonuna kadar ekelim, merak etmeyin, inşallah burada gerekli destekler veriliyor, inşallah daha fazlası verilecek. Maliyetler yükseldi ben nasıl ekeyim diye düşünmeyin, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bunun üzerine çalışıyor, düşünüyor siz yol kesmeden devam edin. Üretmeye devam edin. Bizi kurtaracak kalkındıracak olan üretimdir. Üretimi ilaç gibi üretmeyeceğiz yani. Deliler gibi üreteceğiz ki sürümden kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 ...
Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına ...
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı
Yüz binlerce lirasını yediği üvey teyzesini öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Yüz binlerce lirasını yediği üvey teyzesini öldüren ...
Çiftçilere ayçiçeği bilgilendirmesi Tekirdağ'da çiftçi toplantısı
YEREL HABERLER Çiftçilere ayçiçeği bilgilendirmesi Tekirdağ'da ...
Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı ...
Malkara’da marketlerde yağ denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Malkara’da marketlerde yağ denetimi yapıldı
Çalınan köpeklerine 3 gündür ağlıyorlar
YEREL HABERLER Çalınan köpeklerine 3 gündür ağlıyorlar
Tekirdağ'da orman yangını
YEREL HABERLER Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'da cep telefonu ve kasadan para hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da cep telefonu ve kasadan para hırsızlığı ...
Enerji dağıtımında 2 yıldır birinciliği kimseye vermediler Enerji dağıtımında ikince kez sektörün lideri oldu TREDAŞ, mükemmel müşteri memnuniyeti başarı ödülü ‘A.C.E Awards’ta 2. kez sektör lideri
YEREL HABERLER Enerji dağıtımında 2 yıldır birinciliği kimseye ...
"Benim Gözümden" resim yarışması sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER "Benim Gözümden" resim yarışması sonuçları açıklandı
Yeni nesil geri dönüşüm konteynerleri ile Sıfır Atık hedefine adım adım
YEREL HABERLER Yeni nesil geri dönüşüm konteynerleri ile Sıfır Atık ...
Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi ...
Tekirdağ’da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı
Jandarma kaçak sigara avında
YEREL HABERLER Jandarma kaçak sigara avında
Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabada polis çakarı ...
İstanbul’da kar Tekirdağ’da güneş İstanbul’un yanı başındaki Tekirdağ merkeze bir gram kar düşmedi
YEREL HABERLER İstanbul’da kar Tekirdağ’da güneş İstanbul’un yanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.