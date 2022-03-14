Tekirdağ'dan Çanakkale'ye, '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)-ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, Tekirdağ Valiliği önündeki törenle başladı. 57 gönüllü, alkışlarla Çanakkale'ye uğurlandı.

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 57'nci Alay anısına 57 gönüllü yürüyecek. Çanakkale Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, Tekirdağ Valiliği önündeki törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, Çanakkale'nin Tekirdağ'dan başladığını belirterek bu anlamlı yürüyüşe destek veren herkese teşekkür etti.

'57'NCİ ALAY'IN TÜM FERTLERİ ŞEHİT OLMUŞTUR'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak dav "Çanakkale, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kahraman olarak tarih sahnesine çıktığı ve tarihin akışının değiştiği yerdir. Tarihin akışının değiştiği bu büyük savaşta, 57'nci Alay'ın tüm fertleri şehit olmuştur. Başta ulu önderimiz Mustafa kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyecek olan tüm dostlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Dualarımızı şehitlerimize ulaştırmalarını rica ediyorum" dedi. Hükümet Caddesi'nden yola çıkan 57 gönüllü, alkışlarla Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-14 11:35:03



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