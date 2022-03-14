Geleceğe afet eğitimi

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Deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da öğrencilere yönelik afet eğitimleri devam ediyor.

Deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da afetlere yönelik eğitimler hızla devam ediyor. Bu kapsamda ülkenin geleceği gençler ve çocuklara yönelik verilen eğitimler sayesinde öğrenciler olabilecek herhangi bir afete karşı daha bilinçli hale geliyor. Bu çerçevede Süleymanpaşa İlçesi Özel Tekirdağ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD’ı ziyaret eden öğrencilere ilk olarak müdürlük toplantı salonunda Afet Bilinci Eğitimi verildi. Öğrencilere AFAD yerleşkesinde bulunan hizmet binası ve Yönetim Merkezi gezdirildi. Arama ve kurtarma araç ve gereçleri tanıtımı yapılarak İl Müdürlük faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

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