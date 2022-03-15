Türkiye ve dünya birincisi unvanlı öğrenciler başarılarını müdür Erdoğan ile paylaştı

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Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında Türkiye birincisi ve dünya birincisi unvanını elde eden öğrenciler, başarılarını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile paylaştı.

Çorlu’da eğitimöğretim veren kurumlar arasına yer alan Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, internet üzerinden katıldıkları Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında Türkiye ve dünya birinciliği ile Deneme Var İngilizce Değerlendirme Sınavlarında Türkiye birinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü elde etti. Başarılı öğrenciler, okul müdürü Eyüp Öztürk ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Öğrencileri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğrencilere başarı belgeleri de takdim etti.

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