Hurdacı ve ikinci el eşyacılara denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ikinci el eşya satıcılarına ve hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Tekirdağ Valiliği tarafından yeni yayınlanan genelgeye uygunluğun kontrol edildiği, ikinci el eşya alımsatımına yönelik olarak yürürlükteki genelgeye göre işlem yapılması konusunda işletmelere bilgilendirmede bulunulduğu ifade edilirken, denetlemelerde yeni Valilik Genelgesi ile ilgili bilgi verilip, alımsatımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.
Hurda eşya alım satımı yapılan işletmelerde de işlemlerin kanun ve genelgelere uygun yapılıp yapılmadığı denetlendi, tespit edilen aksaklıklarla ilgili uyarılarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.