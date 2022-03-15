Başkan, vatandaşın belediyeden beklentilerini dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Dağ Yenicesi ve Semetli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı’nın da kendisine eşlik ettiği ziyaretlerde mahalle sakinleri ile sohbet ederek belediyeden beklentileri dinleyen Başkan Yüksel, kırsal mahallelerle ilgili gerçekleştirilen yatırım ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.



Muhtarlarla görüştü

Yüksel, Dağ Yenicesi Muhtarı Serkan Hatay ve Semetli Muhtarı Bayram Yazır ile de bir araya gelerek köylerin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Mahalle sakinleri ile çay içerek sohbet eden Yüksel, kırsal mahallelere belediye olarak verdikleri öneme dikkat çekerek gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetlerle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretler hakkında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, “Hafta sonu mesaimizde kırsal mahallelerimizden Dağ Yenice ve Semetli’yi ziyaret ettik. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Saygı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, Dağ Yenice Muhtarımız Sayın Serkan Hatay ve Semetli Muhtarımız Sayın Bayram Yazır ile bir araya geldik. Mahalle sakinlerimizle buluşarak çay içip sohbet ettiğimiz ziyaretlerimizde, kırsal mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin bilgi vererek, kıymetli muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin taleplerini dinledik” dedi.

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