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Tekirdağ Çorlu’da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda dönüş yapan Tuncay G. yönetimindeki 59 LF 211 plakalı otomobil ile Kerem T.’nin kullandığı 59 FG 281 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli kurye Kerem T., “Ayağım çok acıyor” diyerek üzüntüsünü ifade etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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