TREDAŞ, Marmara Bölge şampiyonu oldu

Tekirdağ U18 Erkekler Basketbol Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Marmara Bölge Şampiyonası’na katılan TREDAŞ Spor, son maçında Çorlu Belediye Spor Kulübü’nü mağlup ederek Marmara Bölge Şampiyonu oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası finali Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlendi. Final maçında, Çorlu Belediye Spor Kulübü ile karşılaşan TREDAŞ Spor, baştan sona üstün götürdüğü maçı 49 42 kazandı.

Maçın sona ermesiyle birlikte TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem Göroğlu, oyuncular ve TREDAŞ Spor yöneticileri doyasıya şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çiğdem Göroğlu yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik ederek, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Göroğlu, "Yıllardır birlikte oynadığımız kadroyu koruyarak, bugün bir şampiyonluğa daha ulaştık. TREDAŞ Spor’da hedef her zaman en üst seviye olmuştur. Buradaki başarımızdan sonra Anadolu Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Emeği geçen tüm oyuncularıma, ekip arkadaşlarıma ve spora ve sporcuya desteğinden ötürü Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürler" dedi.

TREDAŞ Spor, Türkiye de son 40 takım arasına adını yazdırarak 1216 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak olan Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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