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Trakya Kalkınma Ajansı’ndan Çorlu BİLSEM’e Atölye desteği

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı’ndan Çorlu BİLSEM’e Atölye desteği

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında TRAKYAKA tarafından desteklenen, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor' projesi kapsamında Çorlu BİLSEM’de yapımı tamamlanan atölyelerin açılışını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında daha önce sözleşmesi imzalanan Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor projesi ile yapımına başlanan atölyelerin açılışı yapıldı. Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Proje kapsamında hazırlanan müzik, bilişim, mekatronik, resim, ahşap atölyeleri Vali Yıldırım ve çocuklar tarafından yapıldı. Açılıştan sonra atölyeleri gezen protokol, öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve kendilerine projeleri hakkında sorular sordu. Vali Aziz Yıldırım atölyelerin çocukların gelişimi için bir nimet olduğunu söylerken, merkezden daha çok öğrencinin yararlanmasın gerektiğini vurguladı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin açılış töreninden sonra bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şunları söyledi:
"Kalkınma Ajansı olarak Sosyal Gelişimi Destekleme Programı çerçevesinde yaklaşık 2 milyon TL’lik projenin yüzde 85’ini kalkınma ajansı bir kısmını da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber finansmanını sağlayarak toplam 11 okulda farklı konularda fenden, bilimden, matematikten, kültürel alandaki ve spor alanındaki farklı yaklaşımların birleşimi olan FETEM Atölyelerinin kurulduğu bir projenin bugün burada kapanışını yapmak üzere bulunmaktayız. Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu projelerin benzerlerini Edirne, Kırklareli’ndeki okullarda yapmaya çalışıyor, Trakya’nın öğrencilerini gençlerini geleceğe dair çağdaş yaklaşımlarla üreten, üretirken düşünen, düşünürken sorgulayan, robot yapan bireyler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız, öğretmenlerimizin teorik olarak anlattıklarını FETEM Atölyelerinde birebir kendileri yazılımıyla, donanımıyla öğrenme imkânı bulacak. İnşallah bu çocuklarımız, üniversiteyi bitirince savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde, havacılıkta genç mühendisler olarak yetişerek ARGE ve inovasyonda Türkiye’nin önünü açsın istiyoruz. Bu atölyelerin tamamı öğrencilerimizin hizmetinde ancak bu atölyeler sadece Trakya Kalkınma Ajansı’nın gayret ve finansman katkılarıyla kurduğumuz kadarıyla kalmamalıdır. Devam etmeli imkânımızın ulaşamadığı diğer okullarda da okul aile birlikleri, okul yönetimleri, yerel yönetimlerle birlikte bu tür atölyelerin sayısı artırılmalıdır. Projede emeği geçen Sayın Valimize, Mili Eğitim camiamıza, değerli öğretmenlerimize, Ajansımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum ve projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
Proje kapsamında Tekirdağ ili Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplamda yaklaşık olarak 5000 öğrencisi bulunan 11 adet okula; öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, girişimci, eleştirel düşünebilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemek amacı ile 26 adet "Tasarım Beceri Atölyesi" kuruldu. Bunların 6 tanesi Yazılım Tasarım Atölyesi, 5 tanesi FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) Atölyesi, 3 tanesi Ahşap ve Metal Atölyesi, 3 tanesi Müzik Atölyesi, 3 tanesi Drama Eleştirel Düşünce Atölyesi, 1 tanesi Görsel Sanatlar Atölyesi, 2 tanesi Salon Sporları Atölyesi, 1 tanesi Açık Hava Sporları Atölyesi, 2 tanesi de Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi olarak kullanılacak. Sınıfların alt yapı/tadilat çalışmaları ajans desteği ile tamamlandı ve yapılacak uygulamalar için gerekli olan ekipman donanımı sağlandı.
Bu aşamadan sonra Tekirdağ İl MEM öğretmenleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin akademisyenleri işbirliği ile atölyelerin kurulduğu okullarda görev yapan öğretmenlere Kodlama, Steam (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik), Baskı ve Grafik Tasarım, Akıl ve Zeka Oyunları, 3D Tasarım, Drama, Masal Anlatıcılığı, Müzik ve Dans, Geleneksel Türk El Sanatları, Spor, Oryantiring (harita yardımı ile yön bulma sporu), Ahşap ve Metal İşleri, Fidan Dikimi, Organik Tarım ve Hayvan Bakımı, Peyzaj Eğitimi konularında eğitici eğitimleri gerçekleştirildi. 5 gün boyunca toplamda 57 saat olmak üzere 120 öğretmene eğitim verildi. Ardından atölyeyi kullanacak olan ilgili branş öğretmenlerine her okul için kurs egzersiz programı hazırlatıldı, öğrenciler bu program kapsamında atölyelerde çeşitli uygulamalar yapmayı sürdürüyorlar.
Hedef grupta bulunan öğrencilerin gelişimini ölçebilmek adına 500 öğrenciye ön test ve son test uygulaması gerçekleştirildi, projenin etkilerinin görülebilmesi adına sonuçları analiz edilecek. Öğrencilerin bir sonraki eğitim kurumuna doğru yönlendirilebilmesi amacı ile proje kapsamında toplamda 9 adet hareketlilik gerçekleştirilerek çeşitli eğitim kurumlarına toplamda 200 öğrenci ve 9 öğretmen ile işbaşı gözlem ziyaretinde bulunuldu. Atölyelere veliler davet edilerek çocukları ile birlikte etkinliklere katılımları teşvik edildi, yaklaşık 100 velinin bu organizasyonlara katılımı sağlandı. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilmesi adına proje kapanış toplantısında bir sergi tertip edildi. Sergide proje süresince atölyelerde yapılan etkinliklerde ortaya çıkan ürünler sergilendi.
Toplam bütçesi 1 milyon 983 bin 166,66 TL olan projenin yüzde 85’i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı ve proje 24 ayda tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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