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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ ayda 2 bin 405 konut satışıyla Türkiye 8'incisi

İHA

Tekirdağ ayda 2 bin 405 konut satışıyla Türkiye 8'incisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında 2 bin 405 konut satılan Tekirdağ, Türkiye genelinde konut satışında 8’inci sıraya yükseldi.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. İki bin 405 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşti. Böylece Tekirdağ, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli satışlar yüzde 23,5 payla 7'nci sırada
Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 565 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'daki toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,5 ile 7. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarında ise yüzde 2,8’lik payı ile 27. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. OcakŞubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

Tekirdağ’da bin 840 konut el değiştirdi
Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 840 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 76,5 olarak açıklandı. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,4’lük pay alarak 8. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 77 bin 699 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. OcakŞubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 147 bin 822 oldu.
Türkiye genelindeki 97 bin 587 konut satışının 28 bin 897’si yani yüzde 29,6'sı ilk satış, 68 bin 690’ı yani yüzde 70,4'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 2 bin 405 konut satışının 591’i yani yüzde 24,6'sı ilk satış, bin 814’ü yani yüzde 75,4'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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