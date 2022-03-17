Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’ne geri dönüşüm kütüphanesi açıldı

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Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılışını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı gerçekleştirdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ‘Geri Dönüşüm’ ve ‘Sıfır Atık’ konulu farkındalık çalışmaları kapsamında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’nde oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarlı tarafından gerçekleştirildi.

Kütüphanede, atık tahtalar dönüştürülerek ağaç temalı kitaplık, satranç masası, kitaplık rafları, aksesuarlar; atık demirler dönüştürülerek bahçe çiti;, atık kumaşlar dönüştürülerek yastıklar, atık camlar dönüştürülerek sehpa, gece lambası; atık plastikler dönüştürülerek masa ayağı, bisiklet kasası, atık demir borular dönüştürülerek bisiklet, atık granit dönüştürülerek; kitaplık rafı, atık dikiş makinesi dönüştürülerek çalışma masası, atık kağıt ve karton dönüştürülerek aksesuarlar ile panolar oluşturuldu.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Geri Dönüşüm Kütüphanesi’nin açılış törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

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