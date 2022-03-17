Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı, Türkiye'deki deri sektörünü vurdu



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)RUSYA'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat, Türkiye'den bu iki ülkeye deri ürünleri ihraç eden sektörü olumsuz etkiledi. Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ağca, ürünlerinin yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ettiklerini belirterek, deri sektörünün büyük kayıp yaşadığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulu Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği 120 fabrikanın ürettiği ürünlerin yüzde 70'i, Rusya ve Ukrayna'ya gönderilirken, askeri harekat nedeniyle ihracat, durma noktasına geldi. Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ağca, iki ülke arasındaki savaş nedeniyle deri sektörünün büyük kayıp yaşadığını belirterek, "Küçükbaş kuzu derisi üretimi yapıyoruz ağırlık olarak. Tabi ki her ne kadar direkt Avrupa'ya ihracatımız olsa da sektörümüzün yüzde 70'i hala direkt ve dolaylı olarak Rusya ve Ukrayna piyasasına çalışıyor. Firmalarımızın Rusya olsun, Ukrayna'da olsun, mevcut kurulu mağazaları var. Buralara da mal gönderiyorlar. Bu bölgelerden alacakları var. Aynı şekilde şu anda firmalarımız turizm beklentisinden dolayı sahillerimize hazırlık yapmaktalar. Tabi ki bu savaş hali tüm sektörlerde olduğu gibi deri sektörünü de ciddi anlamda etkileyecektir. Şu anda firmalarımızın elinde toplam ne kadar mal var onu kestiremiyorum ama sezonun şu anda başı olduğu için deri sektöründe satın almalar birinci aydan itibaren başlıyor ve şu anda firmalarımız satın alma yapmaya başladılar. Temennimiz, savaşın bir an önce bitmesi ve turizmin canlanmasıyla bu malları tekrardan mevcut piyasalarımıza satacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'FAZLA BEKLENTİMİZ KALMADI'

Türkiye'de deri üretiminde önemli bölge olduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ağca, savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan fazla beklentilerinin kalmadığını belirtti. Ağca, "Deri sektöründe Çorlu bölgesi, önemli bir merkezdir. Biz Türkiye'deki ve dünyadaki en kaliteli kuzu derisi üreten bir bölgeyiz. Bu anlamda iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle; şu anda tabi Ukrayna'dan çok fazla bir beklentimiz kalmadı açıkçası. Rusya'nın durumu hala belirsiz. Üretimin tam anlamıyla duracağını zannetmiyorum ama büyük bir düşüş olacağı kesin çünkü Rusya'nın yanında Avrupa'ya da ihracat yapan bir bölgeyiz ama yine ağırlıklı olarak yüzde 60-70 oranında Rusya'ya üretim yapıyoruz. Tabi ki etkilenecektir" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle sıkıntılı süreç yaşayan sektörün, son 2 yıldır kısıtlı üretim yaptığını belirten İsmail Ağca, "2021 Haziran itibarıyla pandemi etkisini kaybetmeye başladı, en azından üretim anlamında. Tekrardan firmalarımız çalışmaya başladı ancak bu sefer de başka problemlerle karşı karşıya kaldık. Şöyle ki ham madde girdilerimiz de inanılmaz artışlar oldu ve ham madde tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Gerekse kimyasal anlamında gerekse ham deri anlamında firmalarımız ciddi sıkıntılarla karşılaştı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-03-17 09:30:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.