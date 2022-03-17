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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 26 fırın birleşti, ekmek 1,5 TL oldu

İHA

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin destekleriyle 26 fırın Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleşti. Yarından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara şehrin 10 noktasında 1.5 liraya ekmek satılacak.

Tekirdağ’da 26 fırın birleşti, ekmek 1,5 TL oldu

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi’nin destekleriyle 26 fırın Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleşti. Yarından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara şehrin 10 noktasında 1.5 liraya ekmek satılacak.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ekmek fiyatı ile ilgili uzun süredir yapılan hazırlıklar tamamlandı. Belediyenin Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 26 fırın ile yaptığı işbirliği sonucu 26 fırın vatandaşa ucuz ekmek satmak için Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleşti. Süleymanpaşa Belediyesi ve 26 fırını bir araya gelmesi sonucu ilçenin 10 ayrı noktasına ‘Paşa Ekmek’ adı altında ekmek büfeleri konuldu. Yarından itibaren fırıncılar kendi personeli ile şehrin 10 ayrı noktasında kendi personeli ile ihtiyaç sahibi vatandaş ekmeği 1.5 liradan satacak. Başkan Yüksel, Altınova Mahallesi Muhtarlık Önüne konumlandırılan büfeyi inceleyerek vatandaşa ekmeği 1.5 liradan sattı.
Gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Önce Tekirdağ’da bir ilk olacak çalışmaya imza atıyoruz. Şehrin 10 ayrı noktasında şu arkamda gördüğünüz büfeleri yerleştirdik. Biz yarın sabah itibariyle inşallah başlıyoruz. Tekirdağ Fırıncılar Derneğimiz ile birlikte koordine ediyoruz. Allah, nasip ederse bu 10 noktada Süleymanpaşa’daki fırıncı abilerimiz, kardeşlerimizin de desteğiyle öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ucuz ekmek alabilmeleri ile ilgili, doğrudan ulaşabilmeleri ile ilgili büfeler koyduk. Tabi gönül isterdi ki bizim halk ekmek fabrikamız olsun. Ekmeğimizi kendimiz üretelim. Türkiye’de sürekli büyükşehir belediyelerinin yaptığı organizasyonlar gibi devasa bir organizasyon olsun. Ama biz bir ilçe belediyesiyiz. Böyle bir gücümüz yok. İnşallah Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halk ekmek ile ilgili çalışma yaparsa, o zaman oturup değerlendirilir. Ama ilçe belediyesi olarak biz kendi esnaflarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaliteli ekmeği ucuza alabileceği bir sistem kurduk. Allah nasip ederse bayrama kadar sabah 07.30 ile 10.00 arası, akşam da 16.30 ile 20.00 arası gelen vatandaşlarımız ekmeklerini buradan alabilecek. Bunlar 24 saat hizmet veren büfeler değil. Buradaki satışlarımızı hangi fırınımız ekmeği getiriyorsa satışı da kendi yapıyor. Herhangi bir personel vermiyoruz. Sadece büfeler bizim. Eski tabiri ile odun ekmeği dediğimiz ekmek bunlar. Vatandaşlarımız bu 10 noktada alışverişlerini yapabilecekler. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli ekmek alabileceği bir organizasyon oldu. Derneğin altında toplanan bütün bu fırıncılarımızı da teşekkür ediyorum. 26 tane fırınımız bu projeye destek veriyor. Belediye olarak biz de bu konuya katkı sağlıyoruz. Yani odun ekmeğinin maliyeti 1,5 TL değil. Dolayısıyla belediye de bu konuda süspanse ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız 1,5 lira ile ekmek alabileceği noktalar olmuş oldu” dedi.

"Sabırsızlıkla bekliyorduk"
Vatandaşlar ise yaptığı açıklamada, “Paşa ekmeğin açılmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Çok sevindim. İstanbul’da yaşıyordum ama buraya yerleştik. Burada halk ekmeğin satılması çok güzel oldu. Başkanımız sağ olsun. Sabırsızlıklar bekliyorduk. Çok sevinçliyiz.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki 10 ayrı ekmek noktaları şöyle:
“Ortacami Mahallesi Ördeklidere Caddesi Gelgör Ucuzluk Pazarı trafo yanı, Altınova Mahallesi Seda sokak muhtarlık önü, 100.yıl Mahallesi Tahsin Şahin Kaya Sokak Pınar Taksi durağı önü, Çınarlı Mahallesi Hükümet Caddesi Ulaşım Daire Başkanlığı önü, Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi muhtarlık yanı, Çınarlı Mahallesi Şehit Osman Caddesi çocuk parkı ve trafo yanı, Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak sosyal etkinlik merkezi önü, Ortacami Mahallesi Cengiz Topel Meydanı Star Medica Hastanesi önü, Çiftlikönü Mahallesi İsmail Yazıcı Caddesi Çiftlikönü Sağlık Ocağı önü, Bahçelievler Mahallesi TOKİ konutları muhtarlık yanı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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