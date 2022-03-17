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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı milli sporcular Türkiye’ye minnettar

İHA

Ukraynalı milli sporcular Türkiye’ye minnettar

Savaş nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı Tekirdağ'a çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur'da mahsur kalan ve daha sonra Tekirdağ'a gelen Ukrayna İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'nın 19 sporcusu Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sportif çalışmalarına ve antrenmanlarına devam ediyor.
Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek, milli takım antrenörü Kakovkın Stanislav'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ahmet Üzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada; sporcuları Tekirdağ’da en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi. Devletin bütün kurumları Ukraynalı sporcuların misafirliklerinde sıkıntı yaşamaması için gayret ettiğini ifade ederek, “Çok dostane bir şekilde milli takımlarımızı burada karşıladık. Bir dediklerini iki yetmemeye gayret ediyoruz. Dileğimiz inşallah burada hoş zaman geçirmeleri ama esasında da bir an önce bu savaşın durması ve bu güzel insanların tekrar ülkelerine geri dönmeleri. Biz onları misafir etmekten yorulmuyoruz” dedi.
Ahmet Üzgün, Türkiye’nin mağdur olanlara kucak açan bir ülke olduğunu belirterek, "Savaş bir an önce bitsin inşallah. Anneler, çocuklar ağlamasın. Sporcularımız kendi ülkelerine dönerek tekrardan hayatlarını devam ettirmesini istiyoruz. Biz elimizden gelen fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gerek antrenman saatlerini ayarlamada gerek işte çarşıya izinlerinden gitmesinde gelmesinde çok değerli ilçe müdürümüz de burada onlarla mesaisinin tamamına yakınını geçiriyor. Misafirlerimiz bize emanettir ve en iyi şekilde onları burada ağırlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'ye teşekkür
Antrenör Stanislav da kendilerini misafir ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Stanislav, umutla savaşın bitmesini beklediklerini dile getirerek, "Herkes bizi çok iyi karşıladı. Çok memnunuz, bizlere bu imkanı tanıdığınız için, çalışmalarımıza devam ettiğimiz içinde çok mutluyuz. Her şey çok güzel ve bu durumdan sporcularımızda çok memnun. Sporcularımız antrenmanlarını devam ettirebiliyor bu bizim için çok büyük bir şans. Bildiğiniz gibi Rusya ile savaş içerisindeyiz şuanda çok üzgünüz. Bizim ülkemizde de devletimiz insanımızı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz uzaktayız ve aklımız sürekli onlarda, en kısa zamanda bu savaş biter" ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu Alexander Fomenko ise, ülkelerindeki savaşı üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, “Ailelerimiz için çok büyük endişe duyuyoruz, bir taraftan da Türkiye'de olduğumuz içinde şükrediyoruz. Bizlere çok iyi davranıyorlar herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. En azından biz antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, bir sonraki müsabakalara hazırlanıyoruz. Burada ki insanlara çok teşekkür ediyoruz. Yemeğimizi getiriyorlar, yatacak yer verdiler bize. Bize gayet iyi bakıyorlar onun içinde çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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