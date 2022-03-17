'Benim Objektifimden' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen ve Süleymanpaşa’da yaşayan ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Benim Objektifimden” Fotoğraf Yarışmasında kazanan eserler belli oldu.

Ortaokul öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, manevi değerlere olan ilgi ve dikkatlerini arttırmak, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek gibi amaçlarla düzenlenen 2. Benim Objektifimden Fotoğraf Yarışması, 5. sınıflara yönelik Benim Objektifimden Vatan Türkiye, 6. sınıflara yönelik Benim Objektifimden Cami ve Ezan, 7. sınıflar için Benim Objektifimden Bayrak ve 8. sınıflar için Benim Objektifimden Asker olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirildi.



Dereceye girenlere bisiklet hediye edilecek

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Milli Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen yarışmada katılan eserler arasından her kategori için en iyi 3 eser belirlendi. Dereceye giren eser sahiplerine ödül olarak bisiklet takdim edilecek. Ödül töreni ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek olan Çocuk Şenliğinde, 24 Nisan Pazar Günü Sahil Dolgu Alanda yapılacak.



İşte kazanan isimler

Yarışmada dereceye girerek ödüle kayık görülen isimler ise şöyle:

“5. Sınıf Benim Objektifimden Vatan Türkiye kategorisinde 1. Kaan Ege Gül – Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, 2. Ali Yiğit İbiş – Banarlı Nihat Sami Ortaokulu, 3. Ali Özdemir – Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu, 6. Sınıf Benim Objektifimden Cami ve Ezan kategorisinden 1. Göktuğ Batı – Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu, 2. Kıvanç Kıvan – Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu, 3. Melek Koç – Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu. 7. Sınıf Benim Objektifimden Bayrak kategorisinden 1. Meryem Güllü – Hacıilbey Ortaokulu, 2. Kerem Ceyhan – Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu, 3. Barış Yaşar Küçükboyalı – Hacıilbey Ortaokulu. 8. Sınıf Benim Objektifimden Asker kategorisinden ise 1. Emin Civan Bedir – Hacıilbey Ortaokulu, 2. Aygül Ada Caner – Banarlı Nihat Sami Ortaokulu, 3. Nezir Tekin – İnecik Ortaokulu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.