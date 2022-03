Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna Milli Takımı, çalışmalarını Tekirdağ'da sürdürüyor

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Türkiye'de kalan Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı'nın 19 sporcusu, antrenmanlarına Tekirdağ'da devam ediyor. Ukraynalı sporcu Alexander Fomenko, "Ailelerimiz için endişe duyuyoruz. Bir taraftan da Türkiye'de olduğumuz için şükrediyoruz. Bizlere çok iyi davranıyorlar" dedi.

Burdur'daki işitme engelliler müsabakalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında Türkiye'de mahsur kaldı. Misafir edilmek üzere Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen sporcular, burada formlarını korumak için Atatürk Spor Salonu'nda antrenman yapmaya başladı. Ukrayna Milli Takımı'nı ziyaret eden Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, antrenör Kakovkin Stanislav'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TEKİRDAĞ İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ÜZGÜN: MİSAFİRLERİMİZ BİZE EMANETTİR VE EN İYİ ŞEKİLDE ONLARI BURADA AĞIRLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Üzgün, Türkiye'nin mağdur olanlara kucak açan bir ülke olduğunu belirterek, "Savaş bir an önce bitsin inşallah. Anneler, çocuklar ağlamasın. Sporcularımızın kendi ülkelerine dönerek tekrardan hayatlarını devam ettirmesini istiyoruz. Biz elimizden gelen fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gerek antrenman saatlerini ayarlamada, gerek çarşıya gidip gelmelerinde... Çok değerli ilçe müdürümüz de burada onlarla mesaisinin tamamına yakınını geçiriyor. Misafirlerimiz bize emanettir ve en iyi şekilde onları burada ağırlamaya çalışacağız" dedi.

UKRAYNA İŞİTME ENGELLİLER BASKETBOL MİLLİ TAKIMI ANTRENÖRÜ STANİSLAV: UZAKTAYIZ AMA AKLIMIZ SÜREKLİ ONLARLA

Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten Ukrayna İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı Antrenörü Kakovkin Stanislav, "Herkes bizi çok iyi karşıladı. Çok memnunuz, bizlere bu imkanı tanıdığınız için, çalışmalarımıza devam ettiğimiz içinde çok mutluyuz. Her şey çok güzel ve bu durumdan sporcularımız da çok memnun. Sporcularımız antrenmanlarını devam ettirebiliyor bu bizim için çok büyük bir şans. Bildiğiniz gibi Rusya ile savaş içerisindeyiz şu anda çok üzgünüz. Bizim ülkemizde de devletimiz insanımızı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz uzaktayız ve aklımız sürekli onlarda, en kısa zamanda bu savaş biter" şeklinde konuştu.

MİLLİ BASKETBOLCU FOMENKO: TÜRKİYE'DE OLDUĞUMUZ İÇİN ŞÜKREDİYORUZ

Milli basketbolcu Alexander Fomenko ise ülkelerindeki savaşı üzüntüyle takip ettiklerini ifade etti. Fomenkoi, Türkiye'de oldukları için çok şanslı olduklarını kaydederek, "Ailelerimiz için çok büyük endişe duyuyoruz, bir taraftan da Türkiye'de olduğumuz için de şükrediyoruz. Bizlere çok iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. En azından biz antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, bir sonraki müsabakalara hazırlanıyoruz. Buradaki insanlara çok teşekkür ediyoruz. Yemeğimizi getiriyorlar, yatacak yer verdiler bize. Bize gayet iyi bakıyorlar onun için de çok teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan genel

Detay görüntü

Takirdağ Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet üzgün ile röp.

Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı Antrenörü, Kakovkin Stanislav ile röp.

Ukraynalı milli basketçi Alexander Fomenko ile röp.DHA-Spor Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-17 15:57:28



