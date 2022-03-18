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’Z’ kuşağı bayram edecek: Lise son sınıf öğrencilerine ücretsiz yiyecek-içecek ve 2 GB internet

İHA

’Z’ kuşağı bayram edecek: Lise son sınıf öğrencilerine ücretsiz yiyecek-içecek ve 2 GB internet

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde lise son sınıftaki öğrencilere yönelik başlatılan projeyle öğrenciler her ay kafede 50 lira harcama limiti ve 2 GB internete sahip olacak. Proje ile Süleymanpaşa Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek oluyor.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin ‘Paşa Kafe’ hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekleri ve internet paketinin yer aldığı “Paşa Öğrenci Kartları"nın okullarda dağıtımına başlandı. Gençlerin eğitim hayatına destek vermek amacıyla hayata geçirilen projede, haftalık 2 GB internet paketinin bulunduğu kartlarla öğrenciler Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki kütüphane ziyaretleri esnasında Paşa Kafe’nin 50 TL’ye kadar olan çay ve simit ikramlarından da faydalanabilecek. Sınav stresi yaşayan lise son sınıf öğrencilerinin aynı zamanda belediyenin yaptığı etkinliklerde de öncelikleri olacak.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile birlikte 4 okulu gezerek, lise son sınıf öğrencilerine ‘Paşa Öğrenci Kart’larını dağıttı. Gençlerin her daim yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel, “Bu kartlar üniversiteye hazırlanan gençlerimizin kütüphanenin içerisinde bulunan kafeteryamızda her ay belli bir oranda çay, kahve, poğaça, börek aklınıza ne gelirse ders çalışırken aperatif bir şeyler yesin içsin istiyoruz. Onların üzerine yüklenen nakdi bir bedel var. Ayrıca her 2 GB internet yüklenecek. Haziran ayına kadar 2 GB internet yüklemiş olacağız. Sadece o değil üniversite sınavına kadar konserler, geziler düzenlenecek. Bu çocuklarımızın üniversite sınavına kadarki süreçte üzerlerindeki yükü alalım istiyoruz. Hem ailelerimizin hem de çocukların üzerindeki o stresi alabilirsek fayda vermiş olabileceğimiz bir çalışma yapmış olacağız. Bu kart onların yararlanabileceği bir kart" dedi.
Bu konuyla ilgili çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüksel, "Çünkü özellikle kütüphanelerin bulunduğu bölgede hemen hemen her gün çocukların ders çalışmaya gittiğini ve çocuklarım bedel harcadığını söylemişti İlçe Milli Eğitim Müdürümüz. Sağ olsun bu konuda bize biraz yol göstermiş oldu. Hem de gençlerin internet konusunda sıkıntı yaşadığını söylemişlerdi. Her ikisine de çözüm üretmeye çalıştık. Çok şükür bugün yaklaşık 2 bin öğrencimize o kartı dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren de yine bir alt sınıf olan 11. sınıflardaki öğrencilerimize de bu kartın bir benzerini hazırlıyoruz. Ders çalışırken bizim onların yanında olduğumuzu hissettirecek” ifadelerini kullandı.
Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ise, “Öğrencilerimizi kariyer günleri kapsamında meslek büyüklerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda belediye başkanımızı 12. sınıf öğrencilerimizle buluşturmaktayız. Öğrencilerimizin çeşitli talepleri oldu. Bugün de bu talepleri karşılayan belediye başkanımız, bu talepler doğrultusunda hediyelerinizi getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Trakya’nın incisi Süleymanpaşa’da eğitimöğretim, sosyal akademik ve kültürel atılımlarda bulunmaktayız. Katkı sağlayan belediye başkanımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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