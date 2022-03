Ukraynalı milliler, Brezilya’daki olimpiyatlara Türkiye’de hazırlanıyor

Ülkelerindeki savaş sebebiyle Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı, Brezilya’daki olimpiyatlara hazırlık çalışmalarını Tekirdağ'da devam ettiriyor.

Antalya’da mahsur kalan ve daha sonra Tekirdağ'a gelen Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın 30 sporcusu, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sportif çalışmalarını ve antrenmanlarını sürdürüyor. Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Muratlı Atatürk Stadyumu’nda antrenmanlarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek, milli takım antrenörü Alexander Verişaka’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kendilerini misafir ettiği için Türkiye'ye teşekkür eden Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı Fizyoterapisti Sergey Sokur, "İlk önce ülkenizde bizi çok güzel ve dostane ağırlayarak, sporcularımıza bu süreçte çalışma imkânı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi Muratlı’da gerek Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarınızla, gerek esnaf ve Muratlı insanı çok dostane karşıladı. Teveccühlerinden dolayı onlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz. Çünkü ailelerimizle ilgili endişe içindeyiz. Bizler burada Brezilya’da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Tekrardan iki ülke arasındaki bu dostane ilişki için, bizleri burada kabul ettiğiniz için, maddi manevi bize sahip çıktığınız için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Ukrayna halkı olarak bu iyiliğinizi asla unutmayacağız"

Konuşmasında duygulu anlar yaşayan Dr. Sergey Sokur, "Bu takım iki tane olimpiyata katıldı. Şu an burada üçüncü olimpiyata hazırlık yapıyoruz. Ben burada özellikle devlet başkanınız Recep Tayyip Erdoğan’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Ukrayna vatandaşları, Ukrayna milleti olarak bu iyiliğinizi asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunları da söylemek istiyorum. Ayrıca, burada bizlere sahip çıkan Gençlik ve Spor Bakanınıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Alexander Verişaka: "Bize kapılarını açan Türk devletine minnettarız"

Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı Antrenörü Alexander Verişaka ise, "Turnuva için geldiğimiz Antalya’da bir gün sonrası iki kardeş ülke, akraba halkları olan Rusya ile savaş patladı. Büyük bir endişe içerisinde biz bunu izliyoruz. İnsanlar ölüyor, biz üzülüyoruz. Ailelerimiz Ukrayna’da, onlar için endişe ediyoruz. Bu bir kaza gibi, biz bunu böyle görüyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir kaza oluştu ve devletler savaşa kalkıştı. Milyonlarca insan ülkeden çıktı, ailelerin bir kısmı Ukrayna’da iken, bir kısmı ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bir an önce savaşın bitmesini diliyoruz. Bu arada kardeş Türk milleti, Türk devleti bize sahip çıktı. Bize her türlü imkânı verdiler. Gerek Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, gerek Spor Müdürlüğü’ne yemek, eğitim alanları, antrenman sahalarını, araçlarınızı bizlere tahsis ettiğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bir bıçak sırtındaydık, spor faaliyetlerine tamam mı, devam mı diye. Tabi devam kararı alarak Brezilya’daki olimpiyatlara katılmak için bize verdiğiniz bütün imkânlardan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıkan, bütün kapılarını açan Türk milletine, Türk devletine de minnettarız. Bunu asla unutmayacağız" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.