Beyaz perde tıra taşındı, sinema köy çocuklarının ayağına gidiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında filmleri köylerde yaşayan çocukların ayağına götüren sinema tırının durağı, bu kez Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında gezici sinema salonu köylere kadar gidiyor. Tekirdağ’a gelen sinema tırı, Süleymanpaşa Belediyesi'nin destekleriyle ilçeye bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. 90 kişi kapasiteli tırda film izleyen çocuklar, bu projeye çok sevindiklerini söylediler.

Yaklaşık 750 çocuğun aileleri ile açık havada film izleyebilmesine de imkan sağlayan sinema tırı, film gösterimlerinin yanı sıra çocukların çeşitli interaktif sanat etkinlikleriyle de buluşmasına imkan sağlıyor. Proje koordinatörü Dursun Yavaş, “Projenin hayata geçme tarihi 2018. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının projede destekleri var. 2018’den beridir yaklaşık 60 tane ile, 165’e yakın ilçeye ve onlarca köye ulaştık. Bu süre zarfında yüzlerce çocuğa dokunabildik. Projenin amacı daha çok dezavantajlı bölgelerde sinema görmeyen çocuklarımızı sinema ile buluşturmak. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görünce insan daha çok bir haz alıyor. Bu sene ilk adımı Tekirdağ’dan başlattık. Muhtemelen Ege Bölgesi'nin üst tarafları, Tekirdağ’dan başlıyoruz. Aşağı doğru ineceğiz, tüm Türkiye’yi dolaşacağız. Çocuklarımızla buluşmaya devam ediyoruz” dedi.



İlk durağı Tekirdağ oldu

Düzce, Sakarya Çankırı, Bolu, Konya, Aksaray, Kırşehir, Kütahya, Kırıkkale, Yozgat, Tunceli, Malatya, Afyonkarahisar, Elazığ, Tunceli, Adana, Hatay ve Kilis’in ziyaret edilmesinin planlandığı projenin ilk durağı bugün Tekirdağ olurken, gezen sinema şu ana kadar Siirt’den Artvin’e, Ağrı’dan Kastamonu’ya, Diyarbakır’dan Giresun’a 54 il ve 162 ilçede yüzbinlerce çocuğu beyaz perde ile tanıştırdı.

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