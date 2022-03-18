Malkara - Çanakkale Otoyolundan giriş yapan vatandaşlar, köprü açılışına gidiyor 1915 Çanakkale Köprüsünün damarlarında hareketlilik var

Marmara’yı Ege’ye bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte köprüye bağlantı sağlayan MalkaraÇanakkale Otoyolunda hareketlilik başladı. Köprünün açılışına katılmak isteyen çevre illerdeki vatandaşlar, ilk kez MalkaraÇanakkale Otoyolunu kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü Açılış töreni için çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, köprüye bağlantı yolu olan ve Marmara’yı Ege’ye bağlayan yoldan Malkara Çanakkale Otoyolunun gişelerinden giriş yaparak Çanakkale’ye doğru ilerledi. MalkaraÇanakkale Otoyolu Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak prestij proje 1915 Çanakkale Köprünsün açılışıyla yoğunluk artacak. Bugün 400 büyük yolcu otobüsün Malkara Çanakkale Otoyolunda geçiş yapması bekleniyor.

Yapişletdevret sistemi ile 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki KınalıTekirdağÇanakkaleSavaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan MalkaraÇanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise MalkaraÇanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.

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