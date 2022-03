Ukrayna İşitme Engelliler Milli Takımı Teknik Direktörü Verişika: Endişeliyiz

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) Burdur´da müsabakalara katılan ve Rusya´nın Ukrayna´ya askeri harekatı nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı, Tekirdağ´ın Muratlı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları´na hazırlanan Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı, Tekirdağ´ın Muratlı ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Aleksandır Verişika, ülkelerinde devam eden savaşı endişeyle takip ettiklerini belirterek, "İnsanlar ölüyor, biz üzülüyoruz, ailelerimiz Ukrayna'da onlar için endişe ediyoruz. Bu bir kaza gibidir. Biz bunu böyle görüyoruz. İki kardeş millet Rusya ve Ukrayna arasında bir kaza oluştu ve devletler savaşa kalkıştı. Milyonlarca insan ülkeden çıktı. Ailelerin bir kısmı Ukrayna'da bir kısmı terk etmek zorunda kaldı. Bir an önce bitmesini diliyoruz" dedi.

Aleksandır Verişika, Türkiye'nin kendilerini misafir etmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Türk milletine sahip çıktığı, ağırladığı ve burada her türlü imkanı bize verdiği için size minnettarız. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Spor faaliyetlerimize devam edip etmemeyi düşünüyorduk. Daha sonra devam kararı aldık ve burada işitme engelliler olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Bize verdiğiniz bütün imkanlar için sizlere teşekkür ediyoruz. Türk devletinin, Türk milletinin bize sahip çıktığı için minnettarız" diye konuştu.

Takım doktoru Sergey Sokur da Türkiye'nin kendilerini dostane karşıladığını dile getirdi. Sergey, herkesin kendilerine samimi davrandığını aktararak, "Bu süreçte bir an önce de bu savaşın bitmesini diliyoruz. ailelerimizle ilgili de endişe içindeyiz. Burada çalışmalarımıza devam edip olimpiyatlara katılmak istiyoruz. İki ülke arasında olan bu dostane ilişki için ve bizleri burada kabul ettiği için Türkiye'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu takım iki tane olimpiyata katıldı ve üçüncü olimpiyata hazırlık yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Ukrayna vatandaşları ve milleti olarak bu yaptıklarınızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Burada katıldığımız turnuvalarda da bizlere sahip çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların antrenman detayı

-Takım Doktoru Sergey Sokur'un açıklamaları

-Teknik direktör Aleksandır Verişika'nın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-18 14:17:24



