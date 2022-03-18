Zaferin 107. yılında anlamlı gösteri

“Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında Tekirdağ’da yapılan anlamlı gösteri duygu dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilk olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan’ın Çanakkale Savaşlarının tarihini anlattığı sunumu gerçekleşti.

Demirhan, Türk milletinin inancının tüm dünyaya örnek olduğunu ifade ederek, “Avrupa'dan birçok gazeteci savaşı izlemek için cepheye geliyor. Bunlardan biri Mösyö Valentin. Kumkale'ye çıkıyor. Orada 3 çocuk görüyor. Çocukların üzerinde sadece çuvallar var. Soruyor babanıza ne oldu. Çocuklar babalarını öldüğünü söylüyorlar. Annenize ne oldu diyor Annelerinin de öldüğünü söylüyorlar. Size kim bakar diyor. Biraz sonra ileriden bir kapı gıcırdayarak açılıyor. Yaşlı bir kadın haykırıyor. Gazanfer, Muzaffer, Mücahit. O zaman diyor ki Valentin bu milletin yenilmeyeceğini anladım. Bu savaş sonucunda bir millet beraber olunca dünyaya neler yapabileceğini göstermiştir” ifadelerini kullandı

Ardından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü münasebetiyle Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim, şiir ve mektup, kompozisyon ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından verildi.

Tören, ödüllerin verilmesinin ardından 57. Alay Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Her İnsan Ayrı Bir Destan” adlı gösterisiyle sona erdi.

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