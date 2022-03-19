Çorlu'da aniden başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilçe genelinde etkili oldu. Yoğun kar, kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının gün boyu sıfır derece hissedildiği Çorlu'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olurken, vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar aileleriyle kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışında fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2022-03-19 18:30:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.