TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 2 - Afjet Afyonspor: 1

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan maçta Ergene Velimeşespor uzatma anlarında 10 geriye düştüğü maçın yine uzatma anlarında 2 dakikada 2 gol birden kaydederek Afyonspor'u 21 mağlup etti.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Zaman zaman kar yağışı altında son derece ağır bir zeminde oynanan müsabakada karşılıklı ataklar da takımlar gol yollarında başarılı olamadı. Mücadele 3. dakika uzarken, Afjet Afyonspor Fatih Aktay’ın kaydettiği gole, 90+3. dakikada Fatih Dilek, 90+4. dakikada ise Metehan Genç’in golleri ile karşılık veren Ergene Velimeşepor sahadan 21 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ergene Velimeşespor puanını 27’ye yükseltti.

Ergene Velimeşespor gelecek hafta deplasmanda Diyarbekirspor takımı ile karşı karşıya gelecek. Afjet Afyonspor ise Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.