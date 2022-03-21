Ergene Velimeşespor'dan önemli galibiyetler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve önce deplasmanda Adıyamanspor, ardından evinde şampiyonluk hesapları yapan Bodrumspor’u, son olarak da yine sahasında playoff potasında yer alma mücadelesi veren takımlardan Afjet Afyonspor'u mağlup eden Ergene Velimeşespor, bu müsabakalarda hanesine 9 puan yazdırmayı başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor'da Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Ligimizde oynamış olduğumuz son üç müsabakayı da galibiyetle tamamladık. Üst üste alınan puanlar ile ligde kalma yolunda büyük bir başarı elde ettik. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Hafta sonu sahamızda oynadığımız ve 90 dakika boyunca galibiyet için sahada mücadele eden oyuncularımız haklı bir galibiyet aldı. Galibiyet için çok mücadele ettiler, ligin en çok gol atan takımı olan Afyonspor’u, Ergene’den eli boş gönderdik. Bu galibiyetten dolayı başta oyuncularımızı ardından teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel için ayrı bir parantez açtığını belirten Bezgin, “Müsabaka boyunca taraftarımızla iç içe maçı takip eden, tribünden destekte bulunan Ergene Belediye Başkanımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ergene Velimeşespor en büyük desteği belediye başkanımızdan görüyor. Alınan bu güzel galibiyeti kendisine armağan ediyorum” diye konuştu.

Başkan Bezgin, zorlu Diyarbekirspor deplasmanından da puanla dönmek istediklerini aktararak, “Gelecek hafta sonu zor bir deplasmana gidiyoruz. Fakat bu zor deplasmandan üç puanı alacak güce sahibiz. Oyuncularıma yürekten inanıyorum. Unutulmasın ki Ergene Velimeşespor bu grupta şampiyonluk hesapları yapan Çorumspor, Bodrumspor ve Afyonspor’u yenerek ne kadar güçlü bir takım olduğunu, hiçbir deplasmandan hiçbir takımdan çekinmediğini, her takımı yenecek güce sahip olduğunu gösterdi. Galibiyet serilerimize Diyarbekirspor müsabakasıyla devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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