Göç halindeki leylekler kuvvetli rüzgarda mahalledeki boş alanlara kondu



Şenol AKSOY / SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da göç halindeyken kuvvetli rüzgara yakalanan yaklaşık 300'e yakın leylek, Saray ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ne indi. Karapürçek Mahallesi Muhtarı Fikret Özer, "Leylekler rüzgarda uçamayınca köyümüze sığındılar. Burada 1 gece kaldıktan sonra sabah uçup gittiler. Yaklaşık 300 leylek olduğunu söyleyebilirim. Köyümüzde ilk defa bu kadar leylek gördük" diye konuştu.

Soğuk hava ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü Tekirdağ'da, Afrika'dan gelerek Avrupa'ya doğru göç halinde olan yaklaşık 300 leylek, Saray ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ne kondu. Leylekler rüzgardan korunmak için mahallede çeşitli yerlere dağıldı. Evlerin bahçeleri, tarlalar ve sokaklarda leylekleri görenler şaşkınlık yaşadı. Karapürçek Mahallesi Muhtarı Fikret Özer, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Leyleklerin önceki akşam saatlerinde kalabalık gruplar halinde indiğini belirten Muhtar Özer, "Akşam çok kalabalık geldikler. Rüzgardan korunmak için köyümüze sığındılar. 300'e yakın leylek vardı. Aşırı rüzgarda havalanamıyorlardı. Uçmaya çalışıyor ama engelleniyorlar. Köyümüzde ilk defa böyle bir şey oldu. Sabah kalkıp uçtular" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Şenol AKSOY

2022-03-22 16:19:27



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