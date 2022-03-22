15 Temmuz şehidi Şengül için Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz 2016 günü, Genelkurmay Başkanlığının önünde havadan açılan ateş sonucu olay yerinde şehit olan Mehmet Şengül için Tekirdağ’da Mevlidi Şerif okundu.
Genelkurmay Başkanlığının önünde 15 Temmuz 2016 günü, havadan açılan ateş sonucu olay yerinde şehit olan Mehmet Şengül ve diğer tüm şehitler için Mevlidi Şerif okundu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Osmanlı Can Camii'nde düzenlenen Mevlit programına Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.