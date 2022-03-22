Polis memuruna hüzünlü veda

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Tekirdağ Çorlu’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Alıç (47), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 14 yıldır görev yapan evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki polis memuru Mehmet Alıç, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet Alıç için çevik kuvvet binası bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döken Türkan Alıç, eşinin fotoğrafını kucağına alarak tabutun cenaze aracına taşınması sırasında yürüyerek eşlik etti.

Mehmet Alıç’ın cenazesi, Kazımiye Mahallesi’ndeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde kılınan namazın ardından Çorlu yeni mezarlığına defnedildi.

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