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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

İHA

Tekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli Şükrü Yiğit, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Kapaklı ilçesinde görev yapman 42 yaşındaki polis memuru Şükrü Yiğit, geçirdiği kalp krizi sebebiyle görevi başında vefat etti. Polis memuru Yiğit’in cenazesi, Kapaklı ilçesinde düzenlenecek tören ve kılınacak namazının ardından şehitliğe defnedilecek. 1 çocuk babası 42 yaşındaki Şükrü Yiğit’in bir süredir kalp ritim bozukluğu sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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