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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Şehir Hastanesine sıfır atık belgesi

İHA

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Tekirdağ Şehir Hastanesine sıfır atık belgesi

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir tören ile açılışı gerçekleştirilen ve bölgenin en büyük sağlık tesisi olma özelliği ile sağlık turizmine ciddi katkılar sağlayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerin ardından 'temel sıfır atık’ belgesi almaya hak kazandı.
Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemi kurulması işlemlerini tamamlayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Hastane tarafından oluşturulan sıfır atık yönetim sistemi ile hastanede oluşan evsel atıklar, geri dönüşebilen cam, kâğıt, plastik, metal atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve atık ilaçlar hastane içerisinde yönetmeliğe uygun etiketli, renkli atık biriktirme ekipmanlarında ayrıştırılarak atığın niteliğine göre belirlenmiş atık toplama alanlarında biriktirilecek, geri dönüşümü mümkün olan atıklar, belediyenin anlaşmış olduğu geri dönüşüm firmasına, geri dönüşmeyen evsel atıklar belediyeye, tehlikeli ve tıbbi nitelikli atıklar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının lisans vermiş olduğu firmaya teslim edilerek etkili bir atık yönetimi hedefleniyor.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünce Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından Hastane Başhekimi Lütfi Çağatay Onar’a teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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