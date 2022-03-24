Tekirdağ'da semt pazarındaki balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Denizlerde av yasağı yaklaşırken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan perşembe pazarında hamsinin kilosu 30 TL'ye satıldı. Balık satıcıları, balıkların pazarda diğer ürünlere göre en uygun fiyata satıldığını, 1 kilogram hamsi ile 56 kişinin doyduğunu ifade etti. Balıkçıların müşteri kapma mücadelesi de renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçılar müşteri kapmak için adeta yeri göğü inletti.

Ali Akkurt adlı balıkçı, “Millet yesin diye 30 lira yazdık. Her yerde 5060 lira. Burada en ucuz balıktır. Bol bol balık yiyin. Et, kıyma bunlara hiç bakmayın. Dünyanın en güzel yemeği balıktır” dedi.

Balık satışı yapan Gökhan Sönmez ise, “Hamsi uygun bizde, 30 lira. Yani düşük fiyatlar. Başka yerlerde 5060 lira. Ispanak normalde 25 lira, patlıcan 30 lira. En uygun balık. Her şeye zam var, bir balığa zam yok. Vatandaş talep gösteriyor. Neden gösteriyor? Bir kilo balık ile 56 kişi doyuyor. 30 lira dediğin bir şey değil. Yani 30 lira ekmeği de eklersek 40 lira ile 5 kişi garanti doyar. Bir tas çorba 2025 lira” diye konuştu.

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